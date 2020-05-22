Съемки продолжения "Аватара" возобновят в Новой Зеландии

Фото: кадр из фильма "Аватар", режиссер Джеймс Кэмерон

Американский кинопродюсер Джон Ландау рассказал, что в скором времени возобновится съемочный процесс "Аватара 2". Актеры вернутся на площадку в Новой Зеландии после снятия запретов на массовые мероприятия в связи с коронавирусом, передает News.ru.

Ландау поделился фотографией с морской техникой, которую герои картины будут использовать. По словам продюсера, все съемочные площадки сиквела "Аватара" уже готовы. "Мы очень рады вернуться в Новую Зеландию на следующей неделе", – отметил он.

Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году. Действие фильма разворачивалось в 2154 году. Кассовые сборы превысили отметку 2 миллиарда долларов.

Ранее появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона. На фотографии замечены голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.