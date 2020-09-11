Создатели "Аватара-2" показали фото со съемок с Сигурни Уивер

Фото: instagram.com/jonplandau
Кинопродюсер Джон Ландау показал фотографии рабочего процесса над сиквелами фильма "Аватар". Снимки, на которых актриса Сигурни Уивер принимает участие в подводных съемках, он опубликовал в Instagram.
"Сигурни никогда не боялась сниматься в экшен-сценах", – подписал публикацию продюсер.
Актриса сыграла в оригинальном фильме 2010 года, в котором ее героиня погибла. Уивер появилась в кадре в костюме для захвата движения. Это может говорить о том, что она вновь появится в образе инопланетной расы на’ви.
Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году. Действие фильма разворачивалось в 2154 году. Кассовые сборы превысили отметку два миллиарда долларов.
Ранее появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона. На фотографии замечены голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
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