Российские авторы снимут первый художественный фильм в космосе

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Госкорпорация "Росатом", Первый канал и студия Yellow, Black and White объединят усилия для съемок первого художественного фильма в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", – рассказали в госкорпорации.

Режиссер фильма уже утвержден, им станет Клим Шипенко, известный по лентам "Салют-7" и "Холоп". Генеральными продюсерами кинопроекта выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.

Рабочее название фильма – "Вызов". На данный момент разработка картины не началась в полной мере, стороны обсуждают детали предстоящих съемок.

Главного героя и его дублера, которые полетят к МКС, выберут по результатам открытого конкурса. "Роскосмос" рассматривает предстоящий фильм как способ популяризации космической деятельности Российской Федерации.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия рассматривает возможность запуска собственной миссии на Венеру, где ранее обнаружили вещество, которое может указывать на наличие признаков жизни. Ближайшая кампания по исследованию данной планеты запланирована на 2027–2029 годы.

