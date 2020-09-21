Россияне смогут увидеть МКС в ночном небе

Жители России смогут наблюдать пролет МКС

Россияне смогут без оборудования наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе ежедневно с 20 сентября по 10 октября. Об этом сообщает News.ru.

В госкорпорации "Роскосмос" рассчитали, когда именно можно будет заметить полет, похожий на перемещение звезды. В течение нескольких минут станция будет пролетать с юго-запада на юго-восток.

"И мы снова можем передать #ПриветМКС и помахать рукой "жителям" орбитального дома – Ивану, Анатолию и Крису", – заявили в "Роскосмосе".

21 сентября полет МКС будет виден с 20:22, при этом полет произойдет под углом более 30 градусов к горизонту. На следующий день, 22 сентября, россияне увидят пролет в 19:35 и 21:11.

В графике "Роскосмоса" также представлены данные по Владивостоку. Однако в госкорпорации подчеркнули, что на сайте можно рассчитать время и для других городов.

Ранее в сентябре специалисты "Роскосмоса" не стали корректировать орбиту МКС из-за американского спутника. Станция сближается с аппаратом, однако известно, что опасности последний не представляет.

