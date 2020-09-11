Российские спутники смогут показывать рекламу в ночном небе

09:41
Фото: depositphotos/cookelma
В российской компании "Авант-Спейс" началось производство двух тестовых спутников для демонстрации возможности показа рекламы на ночном небе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя компании Антона Оссовского.
"Мы приступили к производству двух спутников, которые полетят в космос", – сказал он.
Известно, что устройства формата "кубсат" 16U (40х20х20 сантиметров) планируют запустить в 2022 году. Сейчас решается вопрос о способе запуска: вывод на орбиту грузовым кораблем "Прогресс" или запуск космонавтами во время выхода в открытый космос.
Отмечается, что спутники со световыми лазерами на борту будут выстраиваться в надписи или названия брендов. Летние испытания покажут уровень их световых параметров. Специалисты уже подтвердили видимость луча лазера с Земли после испытаний в стратосфере.
Также планируется создание приложения, с помощью которого пользователь сможет навести камеру на световую надпись и перейти на рекламный адрес. Как рассказал Оссовский, лазер на спутниках будет мерцать невидимо для человеческого глаза, но видимо для смартфона.
Ранее специалисты ЦНИИмаш, который входит в состав госкорпорации "Роскосмос", предложили отправить к Луне новый биоспутник "Возврат-МКА-Л". По мнению экспертов, новое устройство сможет эффективно выполнять космические исследования.
Также в "Роскосмосе" сообщили о размещении над Атлантическим океаном одного из российских метеорологических спутников. Устройства "Электро-Л" в данный регион вывели впервые.
Роскосмос обещает доставлять космонавтов на МКС за три часа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: