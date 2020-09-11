Российские спутники смогут показывать рекламу в ночном небе

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В российской компании "Авант-Спейс" началось производство двух тестовых спутников для демонстрации возможности показа рекламы на ночном небе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя компании Антона Оссовского.

"Мы приступили к производству двух спутников, которые полетят в космос", – сказал он.

Известно, что устройства формата "кубсат" 16U (40х20х20 сантиметров) планируют запустить в 2022 году. Сейчас решается вопрос о способе запуска: вывод на орбиту грузовым кораблем "Прогресс" или запуск космонавтами во время выхода в открытый космос.

Отмечается, что спутники со световыми лазерами на борту будут выстраиваться в надписи или названия брендов. Летние испытания покажут уровень их световых параметров. Специалисты уже подтвердили видимость луча лазера с Земли после испытаний в стратосфере.

Также планируется создание приложения, с помощью которого пользователь сможет навести камеру на световую надпись и перейти на рекламный адрес. Как рассказал Оссовский, лазер на спутниках будет мерцать невидимо для человеческого глаза, но видимо для смартфона.

Ранее специалисты ЦНИИмаш, который входит в состав госкорпорации "Роскосмос", предложили отправить к Луне новый биоспутник "Возврат-МКА-Л". По мнению экспертов, новое устройство сможет эффективно выполнять космические исследования.

Также в "Роскосмосе" сообщили о размещении над Атлантическим океаном одного из российских метеорологических спутников. Устройства "Электро-Л" в данный регион вывели впервые.