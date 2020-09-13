Специалисты не стали корректировать орбиту МКС из-за американского спутника

Фото: flickr.com/NASA Johnson
Аналитики госкорпорации "Роскосмос" приняли решение не проводить коррекцию орбиты Международной космической станции из-за сближения с бывшим военным спутником BRICSat-2. Об этом ТАСС рассказали представители корпорации.
"На основе аналитики полученных данных группы управления полетом МКС приняли решение не проводить маневр уклонения", – говорится в заявлении "Роскосмоса".
По информации системы АСПОС ОКП, контролирующей околоземное космическое пространство, бывший американский спутник не представляет опасности для МКС.
Коммуникационный экспериментальный спутник BRICSat-2 вывели на орбиту в 2019 году при помощи ракеты SpaceX "Falcon Heavy". 12 сентября в российской госкорпорации сказали, что орбиту МКС могут скорректировать с 00:00 до 01:00 (по Москве) 14 сентября в связи с приближением спутника.
Ранее стало известно, что российские спутники смогут показывать рекламу в ночном небе. Устройства формата "кубсат" 16U (40х20х20 сантиметров) планируют запустить в 2022 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: