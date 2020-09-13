Специалисты не стали корректировать орбиту МКС из-за американского спутника

Фото: flickr.com/NASA Johnson

Аналитики госкорпорации "Роскосмос" приняли решение не проводить коррекцию орбиты Международной космической станции из-за сближения с бывшим военным спутником BRICSat-2. Об этом ТАСС рассказали представители корпорации.

"На основе аналитики полученных данных группы управления полетом МКС приняли решение не проводить маневр уклонения", – говорится в заявлении "Роскосмоса".

По информации системы АСПОС ОКП, контролирующей околоземное космическое пространство, бывший американский спутник не представляет опасности для МКС.

Коммуникационный экспериментальный спутник BRICSat-2 вывели на орбиту в 2019 году при помощи ракеты SpaceX "Falcon Heavy". 12 сентября в российской госкорпорации сказали, что орбиту МКС могут скорректировать с 00:00 до 01:00 (по Москве) 14 сентября в связи с приближением спутника.

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