Названа самая любимая у россиян картина "Мосфильма"

Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", режиссер – Леонид Гайдай

Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел опрос, который показал, что самой любимой картиной одноименной студии у россиян является "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", сообщает "Газета.ру".

Этому фильму отдали предпочтение 69% опрошенных. На втором месте оказался фильм "Иван Васильевич меняет профессию", третье место досталось "Бриллиантовой руке".

В топ-10 вошли "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Любовь и голуби", "Девчата", "Москва слезам не верит" и "Двенадцать стульев".

"Мосфильм. Золотая коллекция" – совместный проект "Цифрового телевидения", медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна "Мосфильм". Киноканал доступен абонентам платного телевидения с 1 сентября.