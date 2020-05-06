Россияне назвали самый любимый фильм о войне

Фото: кадр из фильма "В бой идут одни "старики" (1973), режиссер Леонид Быков

Проект "Кино Mail.ru" провел опрос о самых любимых фильмах россиян, посвященных Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, самой популярной кинолентой о войне стала работа Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" (1974). Второе место занял фильм Владимира Рогового "Офицеры" (1971). На третьей строчке расположилась кинолента Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие" (1972).

"Оказалось, что бесспорным лидером рейтинга как у мужчин, так и у женщин, стала лента о советских летчиках "В бой идут одни "старики", – отметили в пресс-службе "Кино Mail.ru".

Картина Леонида Быкова рассказывает о повседневной жизни летчиков-истребителей. После выхода на большие экраны фильм стал одним из самых кассовых среди кинолент, повествующих о Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, какая программа ожидает россиян от культурных учреждений Москвы, приуроченная к празднованию Дня Победы. В частности, желающие смогут посмотреть художественные и документальные фильмы о войне в рамках онлайн-кинофестиваля "Свидание с Россией в душевной Москве", который проходит до 9 мая.