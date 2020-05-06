Россияне назвали самый любимый фильм о войне

Фото: кадр из фильма "В бой идут одни "старики" (1973), режиссер Леонид Быков
Проект "Кино Mail.ru" провел опрос о самых любимых фильмах россиян, посвященных Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Согласно результатам исследования, самой популярной кинолентой о войне стала работа Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" (1974). Второе место занял фильм Владимира Рогового "Офицеры" (1971). На третьей строчке расположилась кинолента Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие" (1972).
"Оказалось, что бесспорным лидером рейтинга как у мужчин, так и у женщин, стала лента о советских летчиках "В бой идут одни "старики", – отметили в пресс-службе "Кино Mail.ru".
Картина Леонида Быкова рассказывает о повседневной жизни летчиков-истребителей. После выхода на большие экраны фильм стал одним из самых кассовых среди кинолент, повествующих о Великой Отечественной войне.
Ранее стало известно, какая программа ожидает россиян от культурных учреждений Москвы, приуроченная к празднованию Дня Победы. В частности, желающие смогут посмотреть художественные и документальные фильмы о войне в рамках онлайн-кинофестиваля "Свидание с Россией в душевной Москве", который проходит до 9 мая.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: