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Культура

1 сентября, 13:17

Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" начал вещание с 1 сентября

культура кино

Фото: пресс-служба телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция"

Во вторник, 1 сентября, начал вещание киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" – совместный проект "Цифрового телевидения", медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна "Мосфильм". Киноканал уже доступен абонентам платного телевидения.

Основа сетки канала – более 1 000 картин советской и российской классики "Мосфильма" и новое современное кино. Теперь такие легендарные картины, как "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Девчата", "Служебный роман", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит" и многие другие, доступны на киноканале "Мосфильм. Золотая коллекция".

Помимо классики "Мосфильма", зрители могут увидеть современное масштабное кино и блокбастеры: "Легенда № 17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж", – эти и другие актуальные проекты появятся в сетке нового телеканала.

"Эксклюзивная "Золотая коллекция" позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино. И классику, и современные фильмы, в которых мы сегодня активно участвуем, стараясь достойно продолжать традиции нашей знаменитой киностудии, – теперь зритель сможет увидеть все это на нашем новом телеканале", – рассказал первый заместитель генерального директора ВГТРК, председатель Совета директоров АО "Цифровое Телевидение" Антон Златопольский.

"Мосфильм" проделал колоссальную работу по цифровизации своего архива, и теперь "Золотая коллекция" киностудии доступна в формате высокой четкости. Главным редактором назначен Александр Нечаев, заместитель генерального директора ВГТРК.

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