Украинцы оскорбились своим образом в фильме "Петля"

Фото: youtube.com/Patryk Vega

В польских кинотеатрах вышел фильм-экшен "Петля", в котором украинцы изображены в неприглядном свете. Авторы картины выставили украинцев криминальными личностями – сутенерами, проститутками и взяточниками, пишет издание "Страна.ua".

Выход фильма на киноэкраны вызвал бурю возмущения среди живущих в Польше украинцев, так как негатив проецируется в первую очередь на них. По мнению зрителей, автор ленты демонстрирует слишком большом количестве стереотипов, а единственная цель режиссера – вызвать скандал и заработать.

В картине показана жизнь сети польских ночных клубов, в которых работают подпольные бордели, контролируемые агентом украинских спецслужб. По сюжету, главные герои фильма – польский полицейский и два украинских сутенера-бандита открывают бордель, куда привозят украинок-танцовщиц.

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