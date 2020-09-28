Украинцы оскорбились своим образом в фильме "Петля"

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Фото: youtube.com/Patryk Vega
В польских кинотеатрах вышел фильм-экшен "Петля", в котором украинцы изображены в неприглядном свете. Авторы картины выставили украинцев криминальными личностями – сутенерами, проститутками и взяточниками, пишет издание "Страна.ua".
Выход фильма на киноэкраны вызвал бурю возмущения среди живущих в Польше украинцев, так как негатив проецируется в первую очередь на них. По мнению зрителей, автор ленты демонстрирует слишком большом количестве стереотипов, а единственная цель режиссера – вызвать скандал и заработать.
В картине показана жизнь сети польских ночных клубов, в которых работают подпольные бордели, контролируемые агентом украинских спецслужб. По сюжету, главные герои фильма – польский полицейский и два украинских сутенера-бандита открывают бордель, куда привозят украинок-танцовщиц.
Ранее российских зрителей сериала "Великая" про императрицу Екатерину II рассмешил актерский состав. Так, роль князя Ростова исполнил темнокожий Абрахам Попула, а образ графа Орлова воссоздал британец индийского происхождения Саша Дхаван.
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