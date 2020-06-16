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Общество

05:18

Депутат заступился за изобразившего десантника Киркорова

общество культура

Фото: instagram.com/fkirkorov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заступился за певца Филиппа Киркорова, ролик которого вызвал возмущение десантников.

Депутат сказал в Instagram, что "не понял, в чем претензия к этому славному безобидному певцу". Шерин добавил, что окончил Рязанское десантное училище.

"Если кто-то в юморе не разбирается, то, наверное, надо было меньше бить об голову бутылки во время показательных выступлений", – указал парламентарий.

В ролике для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство экс-главы ВДВ Владимира Шаманова.

Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста извиниться и удалить видео "для своего же блага".

В то же время представитель Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что исполнитель извиняться не намерен.

Представитель Киркорова заявила, что певец не будет извиняться за последний клип

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