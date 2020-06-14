Экс-глава ВДВ попросил Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Экс-глава ВДВ, депутат Госдумы Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Ранее Киркоров разместил в своем Instagram видео, на котором предстал перед зрителями в образе десантника. Известно, что кадры были сняты для юмористического скетч-шоу.

Экс-глава ВДВ отметил, что в клипе Киркоров оскорбляет два главных символа десантников – тельняшку и берет.

"Моя вам (Киркорову – Прим. Ред.) рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", – сказал Шаманов.

Он также напомнил крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться". По этой причине Шаманов посоветовал Киркорову "не обижать" десантников.

Ранее суд взыскал с Киркорова 2,3 млн рублей задолженности перед строительной фирмой. Отмечалось, что артисту также придется заплатить госпошлину в размере 19,6 тысячи рублей.