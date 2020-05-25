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Москва 24

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Культура

16:13

Суд взыскал с Киркорова 2,3 млн рублей задолженности перед строительной фирмой

культура

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Таганский районный суд Москвы взыскал с Филиппа Киркорова 2,3 миллиона рублей задолженности в пользу строительной фирмы, занимавшейся ремонтом загородного дома певца, сообщает Агентство "Москва".

Суд частично удовлетворил исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича, взыскав с ответчика 2 282 784 рубля. Также артисту придется заплатить госпошлину в размере 19 613 рублей 92 копейки.

По данным СМИ, в декабре 2017 года строительная фирма сделала ремонт в загородном доме певца в Мякининской пойме. Позже руководитель фирмы подал исковое заявление, согласно которому Киркоров задолжал организации более 7 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что отец Киркорова народный артист РФ Бедрос Киркоров должен выплатить штрафы за нарушения ПДД. Известно, что он пренебрег ими в Московской и Новгородской областях.

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