Власти Аляски убрали от туристов автобус из фильма "В диких условиях"

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Власти штата Аляска вывезли вертолетом из национального парка Денали культовый автобус, ставший достопримечательностью после выхода фильма "В диких условиях".

Как сообщило управление природных ресурсов штата, машину доставили в "безопасное место". Власти решают, что делать с ней дальше, сообщает газета "Известия".

Автобус International Harvester 1946 года стоял в глуши в 50 километрах от ближайшего небольшого города. Власти посчитали, что дорога к нему слишком опасна.

Чтобы добраться к нему, туристам приходилось пересекать реку Текланику. В 2019 году там утонула гражданка Белоруссии, актриса и режиссер Вероника Никонова.



В 2020 году пятерым путешественникам из Италии, а затем одному бразильцу, которые отправились в леса с этой же целью, потребовалась помощь спасателей.

В автобусе несколько месяцев жил и в 1992 году умер американский путешественник Кристофер Маккэндлесс, также известный как Александр Супербродяга.

Американский писатель Джон Кракауэр позже написал о жизни Маккэндлесса книгу под названием "В диких условиях". В 2007 году вышел одноименный фильм режиссера Шона Пенна.

Ранее МЧС РФ обязало туристов регистрировать свой маршрут по труднодоступной местности не позднее 10 дней до начала путешествия.