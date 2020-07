Власти Аляски убрали от туристов автобус из фильма "В диких условиях"

Власти штата Аляска вывезли вертолетом из национального парка Денали культовый автобус, ставший достопримечательностью после выхода фильма "В диких условиях".

Как сообщило управление природных ресурсов штата, машину доставили в "безопасное место". Власти решают, что делать с ней дальше, сообщает газета "Известия".

Автобус International Harvester 1946 года стоял в глуши в 50 километрах от ближайшего небольшого города. Власти посчитали, что дорога к нему слишком опасна.

Чтобы добраться к нему, туристам приходилось пересекать реку Текланику. В 2019 году там утонула гражданка Белоруссии, актриса и режиссер Вероника Никонова.

