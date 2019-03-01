Турбизнес на перевале Дятлова: что манит людей на место гибели группы спустя 60 лет

Новый поворот произошел в истории группы Дятлова, погибшей на перевале 60 лет назад. Следственный комитет России пришел к выводу, что все произошло из-за схода снежной лавины.

Тем не менее людей продолжает манить тайна той трагической ночи. Мастер спорта по туризму Сергей Липин, который уже 10 лет подряд водит группы туристов на перевал, рассказал порталу Москва 24 о том, кто участвует в походах, почему людей так влечет это место и какие страхи охватывают ночью на перевале.

Фото: личный архив Сергея Липина

Официальная версия

Проанализировав данные ближайших к месту трагедии метеостанций, специалисты установили, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе перевала прошел фронт циклона. Он сопровождался сильным снегопадом, ураганным ветром и падением температуры до минус 40 градусов.

По мнению экспертов, туристы не учли погодные условия и допустили фатальную ошибку, установив лагерь на склоне горы, тем самым спровоцировав сход снежного оползня. Так, первая группа погибла у костра из-за потери возможности поддерживать огонь. Вторая группа под руководством самого Дятлова погибла, когда пыталась пробиться к заваленной палатке. А третья отправилась на поиски более надежного укрытия, добралась до перешейка и провалилась там под снег.

Следователи также отметили, что уровень подготовки группы не соответствовал сложности экспедиции: ни один из членов туристической группы не участвовал в зимних походах третьей категории сложности, сам Игорь Дятлов участвовал в таком походе лишь раз.

Плацкарт – "вахтовка" – лыжи

В феврале этого года компания туристов совершила лыжный поход на тот самый перевал – он был приурочен к 60-летию со дня гибели группы Дятлова. В составе были участники из Балашихи, Екатеринбурга, Еманжелинска и Нижнего Тагила. Ребята провели ночь на 2 февраля прямо в том месте, где была найдена палатка пропавших туристов в 1959 году. По сообщению инструктора Антона Тихомирова, все прошло довольно штатно, но было очень-очень холодно, минус 40 градусов, поэтому пришлось закончить маршрут на день раньше. Все вернулись целыми и невредимыми.

Сергей Липин, руководитель турклуба, от которого был организован поход, уже около 10 лет водит группы на перевал Дятлова. В последнее время туры в этот район стали очень популярными. Не менее 10 турклубов ежегодно выполняют туда маршруты, и это помимо студенческих организаций и автономных путешественников, которые организуют поход самостоятельно. В прошлом году от одного только клуба Сергея перевал посетили 12 групп, это больше 100 человек.

Пеший поход в среднем стоит 14-15 тысяч рублей: сюда включено питание, групповое снаряжение, инструктор и трансфер на грузовике по бездорожью (билеты на самолет и поезд вы оплачиваете отдельно). В путешествии вам обещают традиционное меню, не изменившееся со времен похода группы Дятлова: гречка с тушенкой, макароны, каши на молоке со сгущенкой, супы.

Все походы делятся на зимние и летние. В зимнем людей привлекает полное восстановление антуража похода "дятловцев": идут в таких же суровых условиях, на лыжах, в снег и мороз, с палаткой и печкой. Приходится идти дольше, потому что машина от ближайшего населенного пункта не может подвезти ближе к перевалу, застревает. В такое время отваживаются ходить немногие. А вот летом желающих больше раз в пять, ходить проще и доступнее.

23 января 1959 года группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход из Свердловска. За время похода группа должна была пройти на лыжах не менее 300 километров по северу Свердловской области и совершить восхождения на горы Отортен и Ойка-Чакур. Поход относился к третьей (высшей) категории сложности по классификации в конце 50-х годов.



Фото: личный архив Сергея Липина

В каждой группе получается сборная со всей страны, но 30-40% туристов – это стабильно москвичи, особенно в летний период. Обычно группа собирается в Екатеринбурге: любители приключений встречаются на железнодорожном вокзале, берут билеты и на плацкарте доезжают до города Ивдель, что на самом севере области. Дорога занимает семь-восемь часов на поезде, билет в одну сторону – полторы тысячи рублей. Потом на "вахтовке" (вахтовый автобус "Урал") по бездорожью добираются до реки Ауспия, это еще дальше на север, около шести-семи часов в пути. Зимой можно доехать только до небольшой деревушки Ушма, дальше дорога обычно заметена, и даже "Урал" не может туда пробраться.

Летом от пункта сброса с грузовика до перевала остается 25 километров. При хороших погодных условиях группа достигает места назначения уже на второй-третий день. Часто в маршрут включают гору Холатчахль (в переводе с мансийского "Гора мертвецов", расположена на границе с Республикой Коми), а также гору Отортен.

После того, как группа Дятлова в течение нескольких дней не выходила на связь, поисковые работы было решено начать именно в районе от горы Отортен до другой горы Ойка-Чакура (между ними около 70 километров по прямой). Трем поисковым отрядам, состоявшим из студентов и сотрудников Уральского политехнического университета, ставилась задача найти следы пропавшей группы, выйти по ним к месту аварии и оказать помощь группе Дятлова.



Стандартный летний маршрут обычно занимает семь дней. Зимний длится на два дня дольше, так как световой день короче и дорога занимает больше времени.

Люди и версии

Фото: личный архив Сергея Липина

"На этот перевал люди приходят с разными целями и интересами, – делится Сергей Липин. – В последние годы народ в принципе стал более активно ходить в походы, заниматься здоровым образом жизни, и такие туры становятся очень востребованными. Среди наших туристов много тех, кто уже был на Алтае и Байкале, что-то слышал про перевал Дятлова и хочет посмотреть. А кто-то целенаправленно идет за мистикой этого места. Они дальше не планируют особо походами заниматься, но посмотрели документальные фильмы про трагедию и решили посетить перевал, а потом подкрепить или опровергнуть ту версию, которой они придерживаются. Многим интересно услышать экспертное мнение, от инструктора что-то узнать".

По данным из разных источников, пустая палатка была обнаружена в горах 25 или 26 февраля 1959 года. На следующий день были найдены тела двух участников смертельного похода, а позже и тела всех остальных. На трупах были телесные повреждения, раны и ожоги.



"В походах мы стараемся не занимать какую-то точку зрения, просто перечисляем версии. Какие-то для нас более ироничные, какие-то больше заслуживают внимания. Чаще всего проговариваются следующие. Первая – "дятловцы" ночевали на склоне, и снежная лавина их придавила. Но тем, кто побывал на месте, в это слабо верится. Вторая – криминальная. В те времена в Ивделе были большие зоны поселения зэков (Ивдельлаг – первая крупная лагерная система в Свердловской области, была сформирована по приказу НКВД в 1937 году. – Ред.). Возможно, группа Дятлова случайно с ними пересеклась, и две стороны "зацепились". Может, увидели что-то, что нельзя было видеть. Может, сотрудники браконьерством там занимались.

Фото: личный архив Сергея Липина

И потом, в группе Игоря Дятлова были девушки. Я и сам в походах стараюсь отвести группу подальше от железнодорожного вокзала или маленьких городов, это может быть небезопасно. Также в зимнем походе всегда предпочтительнее ночевка в лесу, с костром, но там за тобой всегда остается след. Что-то заставило группу Дятлова выйти ночевать на хребет, на ветер, где переметает лыжню и след, и спрятаться от кого-то. Ощущение, что их там нашли и стали бить.

Еще одна версия – военная, испытание оружия, ракет и тому подобного. Но среди наших туристов есть и бывшие сотрудники многочисленных военных предприятий, которые не подтверждают версию о том, что в этих краях были испытания", – говорит Сергей.

До сих пор существует огромное количество версий гибели группы Дятлова. Среди них можно выделить три основные категории.

1. Естественно-природные: сход лавины, резкие климатические условия, столкновение с дикими животными и малоизученные природные явления (зимняя гроза, шаровая молния, воздействие инфразвука);

2. Криминальные: нападение беглых заключенных, ссора между самими туристами, столкновение с браконьерами; и техногенно-криминальные: испытания военного оружия (бомба, ракета) с последующим избавлением от свидетелей;

3. Мистические явления: контакты с НЛО, нападение снежного человека, нечистой силы и тому подобное.



"Я здесь был"

Фото: личный архив Сергея Липина

"Сами по себе эти места не очень интересные, – продолжает рассказ инструктор. – Я по совместительству учитель географии и знаю, что у нас есть места более красивые с ландшафтной точки зрения. Но людей манит именно эта загадочность, недосказанность, поэтому перевал так раскручен.

Когда с туристами приходим в то место, где стояла палатка Дятлова, в людях просыпается огромное любопытство. Все фотографируются, многие пытаются написать на скале "я здесь был", ленточку привязать, но мы против этого и просим такие метки не ставить.

Вечером садимся разговаривать у костра. Люди делятся мыслями об увиденном, начинают додумывать какие-то свои версии по поводу гибели группы, модернизировать старые. Особо мнительные начинают прислушиваться по ночам к шумам, шорохам, им подсознательно хочется, чтобы и с ними что-то интересное произошло. Бреда много, всем что-то кажется, слышится. Впечатлительных девушек чуть ли не до палатки или в туалет приходится провожать. Я уже особо не реагирую, спокойно к этим фокусам отношусь.

У нас вообще процентов 60 туристов – это девушки, в том числе одинокие, желающие познакомиться. Они думают, что идут в поход, и там будет много бородатых, брутальных мужчин, а когда встречаемся на вокзале, у них сразу в глазах разочарование и грусть. Ведь вместо крепких и здоровых мужчин там пара очкариков, дед и восемь женщин.

В походах на перевал Дятлова туристы получают какие-то ответы на свои вопросы. Пообщавшись с инструктором и придя на место, некоторые версии сразу отметаешь, признаешь неубедительными. Но в целом, если люди идут в поход с задачей разрешить загадку гибели группы Дятлова, то приходят уже с другим: новые знакомства, удовлетворение от преодоления трудностей физического и психологического характера, и радость от других увиденных красот, помимо своего перевала", – говорит Сергей.