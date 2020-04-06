Француз поехал за дешевыми сигаретами в Испанию и заблудился

11:03
Фото: ТАСС/Dani Salva/Zuma
Житель французского Перпиньяна поехал за дешевыми сигаретами в Испанию, но заблудился в Пиренеях, сообщает "Мир 24".
Несмотря на то что во Франции действует карантин, мужчина поехал за сигаретами в Испанию. Его заметили и отправили на контрольно-пропускные пункты между Францией и Испанией. Но мужчина решил не оставлять свою затею и отправился через горы по пешеходной тропе. В ходе своего пути француз упал в ручей и начал звать на помощь.
Для поиска мужчины спасатели задействовали вертолет гражданской безопасности и другие средства. Его нашли "истощенным и дрожащим от холода" в деревне около испанской границы. Теперь путешественнику предстоит заплатить штраф за нарушение карантина в 135 евро.
Ранее сообщалось, что на Камчатке заблудившийся местный житель смог выжить, пробыв на двадцатиградусном морозе три дня. Мужчина отправился на снегоходе из села Ивашка в Карагу и исчез. На его поиски бросились спасатели и волонтеры. За два дня они прошли 500 километров предполагаемого маршрута снегоходчика, однако самого пропавшего найти не удавалось.
На третий день его нашли. Оказалось, что мужчина заблудился из-за непогоды. Чтобы не замерзнуть насмерть, он жег бензин и грелся у костра.
Ранее пропавшего оленевода удалось найти живым на Чукотке. Его поиски длились более двух недель. Выжить мужчине удалось благодаря тому, что он топил рыбацкий балок, где и укрылся.
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