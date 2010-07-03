Туристов обязали предупреждать спасателей о своих маршрутах

Туристов обязали регистрировать свой маршрут по труднодоступной местности не позднее 10 дней до начала путешествия. Приказ, подписанный главой МЧС России Евгением Зиничевым, вступил в силу 9 марта, сообщает ТАСС.
Нововведение касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере активного туризма, туристов и групп, самостоятельно путешествующих по стране, в том числе с детьми.
Информировать спасателей необходимо о маршрутах, проходящим по водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.
Сделать это можно на официальном сайте территориального органа МЧС через специальную форму или по электронной почте регионального филиала спасателей. Также это можно сделать лично или по почте.
Информация о планируемом времени выхода и возвращения, а также данные близких родственников или друзей существенно ускорят поиски заблудившихся и повысят эффективность действий спасателей.
Кроме того, в ходе регистрации спасатели предупредят туристов об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, проверят личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы.
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