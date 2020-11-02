Twitter запретил Трампу и Байдену сообщать о победе на выборах до официальных итогов

Фото: ТАСС/АР/Patrick Semansky
Социальная сеть Twitter запретила кандидатам в президенты Соединенных Штатов заявлять о победе до официального объявления итогов выборов. Данное ограничение коснулось и пользователей, приводит РИА Новости заявление компании.
"Пользователи Twitter, включая кандидатов на пост, не могут заявлять о победе до официального объявления итогов", – говорится в сообщении американской соцсети. Как уточнили в Twitter, данное объявление касается как президентских выборов, так и выборов в конгресс США.
Представители сервиса добавляют, что иные "преждевременные заявления" о присвоении победы получат соответствующую пометку. Кроме того, твиты будут перенаправлять читателей к сайту с официальной информацией.
Еще в Twitter обращают внимание, что будут бороться с призывами по вмешательству в выборный процесс.
Выборы 46-го американского президента пройдут 3 ноября. Во время досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев. В избирательной кампании принимает участие действующий глава, президент Дональд Трамп.
Ранее Трамп сообщил, как планирует провести ночь после выборов.
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