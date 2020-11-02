Байден заявил, что уверен в победе на выборах

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден рассказал, что верит в свою победу на выборах. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Будьте уверены, это битва, в которой мы можем победить и победим", – заявил он. Кроме того, Байден добавил, что считает выборы главы государства сражением "за душу нации".

Выборы 46-го президента США состоятся 3 ноября. Во время досрочного голосования свои голоса уже отдали свыше 74 миллионов американцев, в том числе Джо Байден. В избирательной кампании принимает участие действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее Трамп обвинил Байдена в намерении ввести в США режим самоизоляции на несколько лет.