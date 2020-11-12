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Политика

11:41

Госдеп не передает Байдену поздравления с победой – СМИ

за рубежом политика

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Госдепартамент США не передает кандидату в президенты Джо Байдену поздравления с победой на выборах от мировых лидеров. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как отмечается, в Госдепе накопилось уже более нескольких десятков таких писем.

Однако из-за того, что действующий президент Дональд Трамп не признает поражение на выборах, Байден не получает послания.

Ранее Байден прокомментировал нежелание Трампа признавать поражение на выборах. Он назвал позором сложившуюся ситуацию.

20 января 2021 года состоится инаугурация новоизбранного президента США.

Выборы в США прошли 3 ноября. Ведущие американские телеканалы сообщили, что на выборах лидерство захватил кандидат от демократов Джо Байден. 7 ноября он заявил, что избран президентом США.

При этом Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке украсть выборы. Кроме того, действующий президент США пообещал представить "шокирующие вещи" о голосовании в штате Невада.

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