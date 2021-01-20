В США началась церемония инаугурации президента

19:26
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
В Вашингтоне началась церемония вступления в должность избранных президента и вице-президента США – Джозефа Байдена и Камалы Харрис.
В истории США это 59-я инаугурация. Впервые церемония проводилась в Вашингтоне в 1801 году при вступлении в должность третьего президента Томаса Джефферсона. Это стало возможным после того, как город, строившийся с 1790 года, получил статус столицы 1 декабря в 1800 году.
Присяга первого президента Джорджа Вашингтона проходила 30 апреля 1789 года в здании Федерал-холл на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Потом в Филадельфии, штате Пенсильвания, куда была перенесена столица, он вступил в должность второй раз – в 1793 году. Там же в 1797 году проходила инаугурация второго президента Джона Адамса.
Инаугурация с 1793 по 1933 год проводилась 4 марта, но после ее перенесли на 20 января, в соответствии с 20-й поправкой к Конституции. Это было сделано для сокращения переходного периода между выборами и вступлением в должность нового президента.
45-й президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии и улетел с супругой во Флориду.
Ранее Трамп подписал документы о помиловании 73 человек. Среди них – его бывший советник Стивен Бэннон. Позже политик в обращении к сторонникам отметил, что может вернуться к политической деятельности в том или ином качестве.
Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом страны.
Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Утверждение голосов окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
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