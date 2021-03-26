Соцсеть "Одноклассники" обновила интерфейс

10:41
Фото: скриншот страницы ok.ru
Соцсеть "Одноклассники" внесла изменения в интерфейс: в версии для ПК логотип набран новым шрифтом, цвет верхнего меню стал не оранжевым, а белым. Об этом рассказали в пресс-службе социальной сети.
"Наиболее заметные изменения коснулись "шапки" сайта – верхнего меню десктопной версии ОК: оранжевый цвет в ней сменился на белый, а логотип "Одноклассников" теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Шрифт был разработан дизайн-командой ОК специально для социальной сети в 2020 году", – говорится в сообщении.
Верстка главной страницы также претерпела изменения. Теперь основная информация располагается в четыре колонки.
Часть пользователей уже оценила новый дизайн. В ближайшее время нововведения увидит вся аудитория соцсети.
Это не все изменения, которые ждут социальную сеть в этом году. В скором времени планируется запуск сквозной навигации с боковым меню во всех разделах. Сейчас сквозная навигация доступна в разделе "Рекомендации", но постепенно должна появиться и в других ключевых разделах соцсети.
Также планируются изменения интерфейса мобильных приложений на iOS и Android. Разработчики рассчитывают убрать фотографию и обложку профиля, чтобы увеличить на экране число отображаемых новостей в ленте.
Дополнительно появится боковое меню с виджетами, которое обеспечит доступ к мини-приложениям в соцсети. Пользователи смогут удобно заказывать еду и такси, покупать товары, искать работу, оплачивать услуги.
Ранее соцсеть Instagram ужесточила правила для пользователей. Теперь отправлять личные сообщения детям могут лишь те, у кого есть с ними взаимная подписка.
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