Производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ужесточить правила продажи медицинских масок, передает РБК.

В своем письме представители профессионального сообщества указали на то, что недобросовестные производители необоснованно маркируют маски классами защиты FFP2-FFP3 без прохождения испытаний. Это возможно в свете упрощенного порядка регистрации изделий.

По мнению специалистов, больницы и клиники, закупающие такой товар, фактически недостаточно защищены.

Ассоциация предложила главе правительства расширить действующие нормативы. В них можно было бы внести пункты, требующие наличие сертификата для изготовления масок, которые применяют в медучреждениях.

Кроме того, производители выступают за запрет закупки для поликлиник и больниц изделий, не прошедших испытания безопасности. Медицинские маски также предлагается исключить из перечня изделий с упрощенной регистрацией.

Врач-терапевт Людмила Лапа ранее рассказала Москве 24, где можно безопасно купить средства индивидуальной защиты. Эксперт напомнила, что в первую очередь следует обратиться в аптеку и остерегаться заказов в Сети.

