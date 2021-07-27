Ученые предложили утилизировать медицинские маски с помощью бактерий

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Российские ученые изучают возможность утилизировать медицинские маски без ущерба окружающей среде. Для этого они ищут бактерии, способные разлагать полипропилен – материал, из которого делаются эти средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает газета "Известия".

Из действующей рекомендации Роспотребнадзора следует, что использованные маски необходимо поместить в герметичный целлофановый пакет и сжечь, чтобы не допустить их контакта с людьми и дальнейшего распространения инфекции. При этом за время пандемии Россия нарастила объем производства медицинских масок в 15 раз, что делает актуальной проблему их утилизации.

На данный момент специалисты из Кубанского государственного университета исследуют три типа почвы на наличие нужных бактерий – городской урбанозем, чернозем и береговой грунт. Маски расположили на разной глубине, чтобы проверить, как на их разложение влияют аэробные и анаэробные бактерии.

"На поверхности масок образуются бактериальные биопленки. Если конкретные бактерии образовали пленку на маске – значит, они нашли там что-то "вкусное". Далее мы планируем изъять эти биопленки и посеять на особые среды, которые содержат только полипропилен... <...> Если количество каких-либо организмов сильно выросло в среде полипропилена – следовательно, они активно его разлагают", – объяснила участница проекта с кафедры генетики, микробиологии и биохимии биофака КубГУ Юлия Худякова.

Ученые отмечают, что полипропилен является трудноразлагаемым пластиком, поэтому они собираются отыскать несколько видов микроорганизмов, которые, работая коллективно, смогут ускорить процесс. В частности, они полагают, что их разработка пригодится и при утилизации других изделий из этого материала.

Ранее специалисты Роскачества совместно с Федеральным медико-биологическим агентством выяснили, какие защитные маски являются наиболее эффективными. Для этого они исследовали одноразовые и многоразовые средства индивидуальной защиты девяти российских торговых марок и пяти китайских.

Лучшей медицинской маской эксперты признали образец торговой марки CSVT. Самыми эффективными нетканевыми многоразовыми масками оказались МД СТМ и Petty Star Mask. А Top Striker был признан самым эффективным респиратором FFP2.

При этом специалисты подчеркнули, что наиболее низкую эффективность фильтрации показывают тканевые маски.

