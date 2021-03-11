Роскачество назвало наиболее эффективные защитные маски

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Специалисты Роскачества совместно с Федеральным медико-биологическим агентством определили, какие защитные маски являются наиболее эффективными, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперты исследовали одноразовые и многоразовые медицинские маски девяти российских торговых марок и пяти китайских.

Выяснилось, что все исследованные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат формальдегида, ацетона, метанола и других химических веществ.

По словам специалистов Роскачества, не стоит ориентироваться на материал при выборе маски. В большей степени на эффективность влияют сборка, расположение слоев и плотность ткани. В целом низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые.

При этом эксперты признали лучшей медицинской маской образец торговой марки CSVT. Самыми эффективными нетканевыми многоразовыми масками оказались МД СТМ и Petty Star Mask. А Top Striker был признан самым эффективным респиратором FFP2.

Ранее группа американских ученых установила, что медицинские маски эффективно помогают бороться с вирусами в холодное время года.