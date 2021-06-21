Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Впервые за 20 лет российские ученые открыли новый класс антибиотиков. Результаты работы опубликовал научный журнал Angewandte Chemie International Edition, сообщает "Мир 24".
Новое семейство природных антибиотиков производятся почвенными бактериями стрептомицетами. Исследователи выделили два основных компонента лекарства – гауземицины А и В, которые обладают активностью против грамположительных бактерий.
С помощью метода ЯМР-спектроскопии специалисты выявили химическую и пространственную структуру гауземицинов, а также изучили гены, отвечающие за их биосинтез. Исследование показало, что гауземицины действуют на мембрану бактерий, однако определить точную мишень действия новых антибиотиков в мембране пока не удалось.
Выпуск антибиотиков в 1940–60-х годах позволил лечить смертельные заболевания. После этого открытие новых соединений замедлилось. В то же время повышение устойчивости микробов к антибиотикам требует регулярного введения новых препаратов, считают ученые.
Ранее ученые Американского химического общества обнаружили в янтаре вещества, которые можно использовать для борьбы с бактериальными инфекциями. Содержащиеся в янтаре соединения могут уничтожить бактерии, победить которые не по силам антибиотикам.
Ученым удалось обнаружить в янтаре абиетиновую, дегидроабиетиновую и палюстровую кислоту. Подобные органические соединения характеризуются наличием 20 атомов углерода и обладают биологической активностью.
Ученые считают, что абиетиновые кислоты и их производные могут стать основой для производства новых средств для лечения инфекционных заболеваний.
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