Врач прокомментировал видео с "черными червями" на медицинских масках

Снимок с видео: YouTube/Roman Hamrlik

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал Москве 24 появившиеся в Сети сообщения о том, что на поверхности медицинских масок якобы живут черные черви.

Ранее в интернете распространились вирусные видео. На кадрах видно, как люди демонстрируют, что на поверхности медицинских масок якобы есть живые паразиты, похожие на черных червей. Изначально ролики начали распространяться на Дальнем Востоке через мессенджер WhatsApp. Некоторые из зрителей испугались такого открытия, а другие называли видео фейками.

По мнению Зайцева, черные черви или другие паразиты на медицинских масках – это небылица. Специалист предположил, что черные волокна могли попасть на маску из воздуха, так как она является своего рода фильтром.





Владимир Зайцев врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Это точно не черви. Надо говорить о том, что маска используется как фильтр. Если мы возьмем автомобильный или какой-то другой воздушный фильтр, то там тоже есть черные вкрапления – мелкая пыль или другие частицы.

В свою очередь, паразитолог, профессор Сеченовского университета Владимир Сергиев в разговоре с Москвой 24 пояснил, что сама тканевая среда маски не предназначена для размножения каких-либо насекомых или паразитов.

"Теоретически это возможно, но только если насекомые где-то рядом с маской отложили яйца и что-то вылупилось. Не паразитарное, а что-то свободно живущее теоретически может быть, а практически – мало вероятно", – подчеркнул специалист.

Вместе с тем Зайцев напомнил, что в случае с медицинской маской нужно бояться не паразитов, а бактериальной микрофлоры, которая скапливается на ее поверхности.

"Если дышать через маску очень долго – днями, а иногда и неделями, то там накапливается опасная микрофлора, которую как раз стоит бояться. Попадая обратно, она может негативно повлиять на слизистую оболочку дыхательных путей, трахею и бронхи легких. Если часто менять маску, то никаких проблем не будет", – заключил он.

Главный врач городской поликлиники № 46 Денис Серов ранее заявлял, что неплотно прилегающая к лицу маска может также вызвать проблемы со зрением. В частности, изменения на поверхности роговицы глаза или конъюнктивит.

По его словам, при появлении синдрома сухого глаза можно воспользоваться увлажняющими каплями на основе натуральной слезы, а при ухудшении зрения – срочно обратиться к специалисту.