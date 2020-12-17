Врачи объяснили, чем грозит неправильное ношение масок

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Правильное ношение защитной маски и ее своевременная замена не наносит вреда коже, однако нарушение правил может обернуться неприятными последствиями и обострением кожных болезней. Об этом рассказали РБК врачи-дерматологи.

Специалисты подчеркнули, что страдающие заболеваниями кожи люди, а также склонные к аллергическим реакциям должны внимательно относиться к правилам ношения маски.

Врач-дерматовенеролог ГБУЗ "МНПЦДК ДЗМ" Людмила Анохина отметила, что у людей, склонных к высыпаниям на коже и аллергическим реакциям, неправильное ношение масок может усугубить течение заболевания.

Она отметила, что маску нужно менять не реже 1 раза в 2–2,5 часа. Также следует избегать ношения химически окрашенных масок.

Анохина также отметила, что коже необходим правильный уход.

"Не используйте в ежедневном уходе жирный крем или чрезмерно плотные тональные средства – это дополнительно забивает поры. Применяйте средства с более легкими текстурами, не забывайте регулярно увлажнять кожу", – сказала специалист.

Врач-дерматолог клиники "Будь здоров" Инна Петросова рассказала, что к ней обращается много пациентов, у которых появились на лице покраснения, сухость, раздражения и угри.

Она выразила мнение, что проблемы связаны с неправильным ношением масок, когда возникает трение ткани с волосяными фолликулами.

"Люди спускают маску на подбородок, где происходит еще больше давления, и носят ее таким образом долгое время", – пояснила специалист.

Также, по ее словам, на изделии скапливается влага, усугубляющая проблемы с кожей.

Эксперты советуют при возникновении проблем с кожей обратиться к дерматологу.

Специалисты Массачусетского университета и Калифорнийского баптистского университета ранее заявили, что ношение защитной маски во второй раз менее эффективно, чем даже ее отсутствие. Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что новые маски могут задерживать почти 65 процентов мельчайших капель жидкости, в которой содержится COVID-19, и это доказывает их эффективность. Однако, если маску надеть во второй раз, защита снижается.