Врачи объяснили, чем грозит неправильное ношение масок

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Правильное ношение защитной маски и ее своевременная замена не наносит вреда коже, однако нарушение правил может обернуться неприятными последствиями и обострением кожных болезней. Об этом рассказали РБК врачи-дерматологи.
Специалисты подчеркнули, что страдающие заболеваниями кожи люди, а также склонные к аллергическим реакциям должны внимательно относиться к правилам ношения маски.
Врач-дерматовенеролог ГБУЗ "МНПЦДК ДЗМ" Людмила Анохина отметила, что у людей, склонных к высыпаниям на коже и аллергическим реакциям, неправильное ношение масок может усугубить течение заболевания.
Она отметила, что маску нужно менять не реже 1 раза в 2–2,5 часа. Также следует избегать ношения химически окрашенных масок.
Анохина также отметила, что коже необходим правильный уход.
"Не используйте в ежедневном уходе жирный крем или чрезмерно плотные тональные средства – это дополнительно забивает поры. Применяйте средства с более легкими текстурами, не забывайте регулярно увлажнять кожу", – сказала специалист.
Врач-дерматолог клиники "Будь здоров" Инна Петросова рассказала, что к ней обращается много пациентов, у которых появились на лице покраснения, сухость, раздражения и угри.
Она выразила мнение, что проблемы связаны с неправильным ношением масок, когда возникает трение ткани с волосяными фолликулами.
"Люди спускают маску на подбородок, где происходит еще больше давления, и носят ее таким образом долгое время", – пояснила специалист.
Также, по ее словам, на изделии скапливается влага, усугубляющая проблемы с кожей.
Эксперты советуют при возникновении проблем с кожей обратиться к дерматологу.
Специалисты Массачусетского университета и Калифорнийского баптистского университета ранее заявили, что ношение защитной маски во второй раз менее эффективно, чем даже ее отсутствие. Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что новые маски могут задерживать почти 65 процентов мельчайших капель жидкости, в которой содержится COVID-19, и это доказывает их эффективность. Однако, если маску надеть во второй раз, защита снижается.
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