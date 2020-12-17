Ученые объяснили, почему нельзя второй раз носить защитные маски

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Ношение защитной маски во второй раз менее эффективно, чем даже ее отсутствие, заявили специалисты Массачусетского университета и Калифорнийского баптистского университета. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что новые маски могут задерживать почти 65 процентов мельчайших капель жидкости, в которой содержится COVID-19, и это доказывает их эффективность. Однако, если маску надеть во второй раз, защита снижается. Повторно надетая маска способна задерживать только крупные частицы, а мелкие попадают в дыхательные пути человека.

Специалисты отмечают, что эффективность маски снижается из-за деформации изделия после первой носки.

Ранее специалист сообщил, что ношение масок на данный момент является единственным способом защиты от COVID-19. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, альтернативы маскам не появится, пока 90% граждан не получат вакцину.