Врач назвал ошибки при ношении защитных масок и перчаток зимой

Специалисты не рекомендуют без необходимости носить защитную маску на улице в мороз. Все потому, что на холоде она быстро намокает и охлаждается. Рассказываем, к чему это может привести, а также разбираемся, каких еще ошибок стоит избегать при использовании средств индивидуальной защиты зимой.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Не для согрева, а для защиты

Человек надевает маску, чтобы не находиться среди людей без средств индивидуальной защиты, напоминают специалисты. Врач-инфекционист Елена Белова настоятельно советует снимать ее, если вы идете по безлюдной улице.





Елена Белова врач-инфекционист Важно понимать, что, когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего инструктажа по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что если маска влажная, то ее надо снять и выбросить.

"Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять", – подчеркнула Белова.

С тем, что ношение защитной маски вне скопления людей на улице не имеет смысла, согласился врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Специалист заявил, что и согревающей функции зимой она тоже не несет. "А если человек хочет согреться, то лучше всего – это шарф повыше. А маска быстро будет мокрой – и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься", – резюмировал он.

Кроме того, по словам главного врача городской поликлиники № 46 Дениса Серова, неплотно прилегающая к лицу маска может вызвать проблемы со зрением. В частности, изменения на поверхности роговицы глаза или конъюнктивит, предупреждает он.





Денис Серов главный врач городской поликлиники № 46 Последнее исследование датских ученых свидетельствует о том, что длительное использование маски может приводить к развитию синдрома сухого глаза. Это серьезные изменения на поверхности роговицы и конъюнктивы, развивающиеся из-за отсутствия или недостаточного увлажнения слезной жидкостью.

"Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы. Ученые выяснили: если долго носить маску, воздух, который выдыхает человек, постоянно циркулирует вверх-вниз. Но, если маска неплотно прилегает к лицу, большая часть воздуха выходит сверху. Таким образом его поток возле глаз увеличивается – слезная пленка испаряется быстрее", – рассказывает Серов.

Во избежание проблем врач рекомендует менять маску каждые два-три часа и следить, чтобы она плотно прилегала к лицу. При появлении синдрома сухого глаза можно воспользоваться увлажняющими каплями на основе натуральной слезы, а при ухудшении зрения – срочно обратиться к специалисту.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Носить с умом

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева в разговоре с Москвой 24 согласилась с рекомендациями коллег по поводу того, как правильно носить маску на улице в зимнее время.

"Внутри нее образуется конденсат, то есть влажная среда, а в таких условиях инфицирование происходит в несколько раз быстрее. Развивается бактериальная флора. Получается, что даже если мы где-то подхватили вирус и пошли в маске по улице, то сделали для себя только хуже", – говорит Алексеева.

Также бесполезно ношение на улице и защитных перчаток, подчеркнула врач-терапевт. Она напомнила, что их нужно менять постоянно – после каждого посещения общественных мест.





Лариса Алексеева врач-терапевт высшей категории Ношение шерстяных перчаток в качестве защиты сейчас совсем противопоказано. Они впитывают в себя любые микроорганизмы. Лучше всего использовать перчатки из искусственной кожи или полимерных материалов сверху, чтобы их можно было обрабатывать дезинфицирующими средствами, как и наши руки. Важно носить теплые перчатки хорошего качества, чтобы в них не образовывались трещины, через которые вирус может попасть на кожу.

Людям, которые привыкли носить тканевые маски, Алексеева посоветовала на день брать их с собой по несколько штук. Главное – не забывать после ношения стирать их и проглаживать при высокой температуре, чтобы убить задержавшиеся на поверхности вирусы.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала Москве 24, что ношение целлофановых перчаток тоже может стать причиной заражения коронавирусной инфекцией.

"На мой взгляд, это достаточно вредная вещь. В целлофановых перчатках руки только потеют, а теплая влажная среда – идеальные условия для размножения вирусов и бактерий. Пользуйтесь санитайзерами, а придя домой, лучше лишний раз вымойте руки с мылом", – сказала она.





Зоя Скорпилева врач-иммунолог Важно пользоваться санитайзерами только при необходимости. При частой обработке рук таким способом, особенно зимой, кроме раздражения и сухости, у вас ничего не будет.

К сожалению, с проблемой неплотно прилегающей маски практически ничего нельзя сделать, говорит специалист. По ее словам, тем, кто носит очки, можно обрабатывать линзы специальным раствором против запотевания, однако зачастую это не дает нужного эффекта.

"Еще я бы рекомендовала все же не заклеивать ничем маски для того, чтобы они плотнее прилегали к лицу. Иначе может появиться раздражение. Кроме того, есть специальные респираторы, в которых очки не запотевают", – подчеркнула врач-иммунолог.

Она добавила, что зимой обрабатывать антисептиком свои теплые варежки и перчатки не имеет никакого смысла. Защиту от коронавирусной инфекции такой способ не дает.

