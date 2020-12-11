Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Маску на улице стоит носить только в местах, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать ее не стоит, поскольку она быстро намокает и охлаждается, сообщила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.
Она объяснила, что, когда человек дышит и разговаривает, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. При этом специалисты неоднократно предупреждали, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить.
Белова добавила, что такое средство защиты понадобится там, где есть большое скопление людей, к примеру на остановке. По ее словам, ношение маски на улице может спровоцировать простуду.
"Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять", – цитирует Белову РИА Новости.
Врач добавила, что обойтись без маски также можно в случае, если человек находится в помещении один.
Такой же позиции придерживается врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. По его словам, на улице лучше соблюдать социальную дистанцию.
"Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких", – сказал он. Медик также заметил, что для обогрева дыхательных путей маска также не подойдет. В этом случае лучше воспользоваться шарфом.
Ранее главный врач городской поликлиники № 46 Денис Серов рассказал, что из-за неплотно прилегающей к лицу защитной маски могут появиться изменения на поверхности роговицы глаза, а также конъюнктивит. Специалист предупреждает, что подобные изменения могут привести к снижению остроты зрения.
Врач рекомендовал для заботы о зрении менять маску каждые два-три часа и следить за тем, чтобы она плотно прилегала к лицу. В случае появления синдрома сухого глаза можно использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы.
Эксперт рассказал о правилах ношения масок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: