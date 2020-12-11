Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз

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Маску на улице стоит носить только в местах, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать ее не стоит, поскольку она быстро намокает и охлаждается, сообщила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.

Она объяснила, что, когда человек дышит и разговаривает, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. При этом специалисты неоднократно предупреждали, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить.

Белова добавила, что такое средство защиты понадобится там, где есть большое скопление людей, к примеру на остановке. По ее словам, ношение маски на улице может спровоцировать простуду.

"Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять", – цитирует Белову РИА Новости.

Врач добавила, что обойтись без маски также можно в случае, если человек находится в помещении один.

Такой же позиции придерживается врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. По его словам, на улице лучше соблюдать социальную дистанцию.

"Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких", – сказал он. Медик также заметил, что для обогрева дыхательных путей маска также не подойдет. В этом случае лучше воспользоваться шарфом.

Ранее главный врач городской поликлиники № 46 Денис Серов рассказал, что из-за неплотно прилегающей к лицу защитной маски могут появиться изменения на поверхности роговицы глаза, а также конъюнктивит. Специалист предупреждает, что подобные изменения могут привести к снижению остроты зрения.

Врач рекомендовал для заботы о зрении менять маску каждые два-три часа и следить за тем, чтобы она плотно прилегала к лицу. В случае появления синдрома сухого глаза можно использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы.