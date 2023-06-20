Ученые предупредили об угрозе для 2 млрд человек на фоне таяния ледников

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Таяние ледников в горной системе Гиндукуш в Гималаях может стать угрозой жизни 2 миллиардов человек, которые проживают на территориях, где распространись идущие с этих гор реки. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ученых Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD).

Горная система Гиндукуш распространилась по территориям Афганистана и Пакистана. Некоторые вершины достигают высоты более 7 тысяч метров.

За последнее десятилетие гималайские ледники таяли на 65% быстрее, чем за такой же период ранее. Ученые предупредили, что в случае, если не начать сокращение выбросов из-за жизнедеятельности человека, то к концу XXI века они растают уже на 80%.

По информации исследователей, это станет причиной сокращения запасов пресной воды как минимум в 12 реках 16 стран региона. Кроме того, в Гиндукуше сокращается площадь вечной мерзлоты, из-за чего участятся оползни.

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