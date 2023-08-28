Ученый рассказал, зачем нужно было измерить температуру почвы на Луне

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Индийский аппарат зафиксировал температуру почвы на Луне для того, чтобы передать эту информацию будущим строителям лунной базы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя института космической политики Ивана Моисеева.

По словам эксперта, температура на Луне нестабильна: от минус 200 градусов – ночью до плюс 200 градусов – днем. Поэтому специалисты из Индии изучали не температуру поверхности, а как меняется температура от глубины.

Именно эти данные, как утверждает Моисеев, будут важны для будущих строителей лунных баз, поскольку им нужно знать, какая температура у того грунта, который они собираются перерабатывать.

"В 2040-е годы база уже будет, примерно в 2035 году. Она будет посещаемой, в ней будет экипаж, месяца через три его сменят. Где-то к 2050-м годам начнется промышленное освоение Луны – добыча тех материалов, которые нужны", – отметил ученый.

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно приземлился на поверхности естественного спутника Земли 23 августа. Индия стала первой страной, успешно посадившей аппарат на южном полюсе Луны. Станцию "Чандраян-3" запустили в космос 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа.

"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной посадкой на Луну "Чандраяна-3". Немногим позже Индию с этим значимым событием поздравил Владимир Путин. Российский лидер направил поздравительное обращение к президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

Президент РФ обратил внимание, что это событие стало большим шагом в освоении космоса. Путин подчеркнул, что Индия достигла впечатляющего научного прогресса.

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