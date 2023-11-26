Астероид Апофис может задеть геостационарные спутники Земли – ученый

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Астероид Апофис, который пролетит рядом с нашей планетой в 2029 году, скорее всего, не заденет орбиту геостационарных спутников. Однако есть небольшая вероятность того, что один из аппаратов будет сбит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова.

Как отметил ученый, скорее всего, не тронет спутники. При этом небольшая теоретическая вероятность этого все-таки есть.

"По предварительному расчету, Апофис все-таки пролетит немножко в стороне от геостационарных спутников", – заявил Железнов.

Согласно последним расчетам, астероид Апофис, открытый в 2004 году, должен 13 апреля 2029 года пролететь на расстоянии 32 тысячи километров от Земли. Примерно на таком отдалении от ее поверхности летают геостационарные спутники.

Ранее стало известно, что американское агентство NASA планирует отправить к астероиду Психея орбитальный зонд, стоимость которого оценивают в 10 тысяч квадриллионов долларов.