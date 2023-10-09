NASA отправит экспедицию к астероиду Психея стоимостью 10 тысяч квадриллионов долларов

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Американское агентство NASA на этой неделе планирует отправить к астероиду Психея орбитальный зонд, стоимость которого оценивают в 10 тысяч квадриллионов долларов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Старт миссии одноименной межпланетной станции должны были дать 5 октября, однако его перенесли. Теперь запуск ракеты запланирован на 17:16 по московскому времени 12 октября.

Предполагается, что зонд доберется до астероида к лету 2029 года. 226-километровая Психея расположена между орбитами Марса и Юпитера на расстоянии примерно 370 миллионов километров от Земли.

По мнению специалистов, она представляет собой железное ядро планеты, которая могла быть похожа на нашу планету. Кроме того, в составе ядра обнаружено большое содержание никеля. В связи с этим стоимость астероида может составлять около 10 тысяч квадриллионов долларов.

Если эту сумму разделить на всех жителей Земли, то каждый станет миллиардером. Кроме того, это примерно в 10 тысяч раз больше объема мировой экономики. Добыча таких объемов полезных ископаемых на Психее может обрушить всю экономику планеты, однако подобных технологий на Земле нет, уточнили аналитики.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с Москвой 24 рассказал, что жителям не стоит бояться сближений с потенциально опасными астероидами. По словам эксперта, NASA публикует сообщения о таких астероидах только из-за того, что всегда ведет учет подобных "тесных сближений".

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