Астроном рассказал, чего ждать от сближения с "пропавшим" на 34 года опасным астероидом

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Жителям Земли не стоит бояться сближения с потенциально опасным астероидом, которое произойдет 3 октября. Об этом Москве 24 рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Ранее Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил, что 3 октября в 23:39 по московскому времени, спустя 34 года, астероид 349507 (2008 QY) снова сблизится с Землей. Он пройдет на минимальном расстоянии от планеты, которое составляет практически 6,3 миллиона километров. В диаметре небесное тело может достигать от 520 до 1 200 метров.

По словам Дмитрия Вибе, ничего необычного или опасного в этом сближении нет.





Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Пролетающие мимо Земли астероиды – это настолько частое и рядовое явление, что на каждый чих не наздравствуешься. Заглядываешь в этот список и видишь: накануне пролетел такой же, через три дня аналогичный пройдет, и их никто не заметил. В общем это не событие.

По словам эксперта, NASA публикует сообщения о таких астероидах только из-за того, что ведет учет подобных "тесных сближений". При этом только некоторые из них попадают в поле зрения общественности и СМИ, заключил астроном.

В начале осени 2023 года сообщалось о падении на юго-востоке Турции метеорита. Событие зафиксировали вечером 2 сентября. Его свидетелями стали жители нескольких турецких провинций. В частности, горящие обломки наблюдались из Малатьи, Эрзурума, Элязыга и Газиантепа. Уточняется, что само небесное тело, предположительно, упало в провинции Шанлыурфа.



Степан Жирнов