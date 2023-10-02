02 октября, 17:54Наука
Астроном рассказал, чего ждать от сближения с "пропавшим" на 34 года опасным астероидом
Фото: depositphotos/digitalstorm
Жителям Земли не стоит бояться сближения с потенциально опасным астероидом, которое произойдет 3 октября. Об этом Москве 24 рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Ранее Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил, что 3 октября в 23:39 по московскому времени, спустя 34 года, астероид 349507 (2008 QY) снова сблизится с Землей. Он пройдет на минимальном расстоянии от планеты, которое составляет практически 6,3 миллиона километров. В диаметре небесное тело может достигать от 520 до 1 200 метров.
По словам Дмитрия Вибе, ничего необычного или опасного в этом сближении нет.
По словам эксперта, NASA публикует сообщения о таких астероидах только из-за того, что ведет учет подобных "тесных сближений". При этом только некоторые из них попадают в поле зрения общественности и СМИ, заключил астроном.
В начале осени 2023 года сообщалось о падении на юго-востоке Турции метеорита. Событие зафиксировали вечером 2 сентября. Его свидетелями стали жители нескольких турецких провинций. В частности, горящие обломки наблюдались из Малатьи, Эрзурума, Элязыга и Газиантепа. Уточняется, что само небесное тело, предположительно, упало в провинции Шанлыурфа.
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Степан Жирнов