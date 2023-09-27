Космический курьер: как станция OSIRIS-REx доставила грунт с астероида на Землю

Возвращаемая капсула межпланетной станции OSIRIS-REx совершила мягкую посадку в американском штате Юта, доставив на Землю образцы грунта астероида Бенну. Как протекала эта миссия и как она продолжится, расскажет научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: NASA/Keegan Barber

Земные ученые всегда стремились заполучить в свои руки образцы вещества с других небесных тел. Как ни странно, для этого можно вообще ничего не делать – достаточно просто сидеть и ждать.

Как известно, на нашу планету ежегодно падает несколько тонн "небесных камней", среди которых есть и фрагменты метеоритов, и кометное вещество, и даже булыжники, выбитые когда-то с других планет. Но большинство из них разрушаются во время падения, а сохранившиеся обломки очень трудно искать. Но самое главное – такие объекты миллионами лет мотаются по орбитам, подвергаясь космическому излучению, столкновениям и прочим напастям. Исследователям же хочется посмотреть на свежие, современные образцы, и для этого разрабатывается множество космических программ.

Интересно, что до сих пор на Землю не было доставлено ни одного образца с другой планеты. Все, что у нас есть, – это реголит с Луны (причем довольно много – несколько сотен килограммов), грунт с пары астероидов и пыль из кометного хвоста. Следующим кандидатом на отбор проб стал Марс: сейчас в работе находятся сразу несколько таких миссий, но пока все это только планы.

Специалистам нужно решить главную проблему доставки грунта с планеты – сила тяжести. Запустить зонд на Марс мы уже можем, а вот вернуть оттуда хоть что-нибудь – задача намного сложнее. Ведь сначала надо отправить туда полноценную ракету, способную оторваться от поверхности и подняться в космос.

С астероидами в этом плане все гораздо проще: гравитация на них крохотная, в большинстве случаев ей можно вообще пренебречь. Правда, в этом тоже кроется сложность: зонд не может сесть на поверхность, ему приходится буквально "стрелять в грунт" и собирать разлетающиеся осколки.

Именно так работает аппарат OSIRIS-REx, который был отправлен к астероиду Бенну – космическому булыжнику размером с небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, по форме напоминающему пельмень. Бенну относится к классу так называемых каменноугольных (углеродных) астероидов. Это означает, что в нем сохранилась большая часть химических элементов, существовавших 4,5 миллиарда лет назад, когда возникли планеты и Солнце. Именно поэтому ученые так стремились доставить образцы породы этого объекта на Землю для изучения.



Фото: NASA

OSIRIS-REx был запущен 8 сентября 2016 года и целых два года добирался до Бенну. Там он занял орбиту на высоте около пяти километров и целых 500 дней вращался вокруг астероида, тщательно фотографируя его поверхность. Кстати, так был установлен рекорд: Бенну стал самым маленьким небесным телом, вокруг которого вращается космический аппарат.

Лишь 20 октября 2020-го зонд вытянул в сторону астероида особый манипулятор, на конце которого находились взрывная капсула и контейнер для сбора образцов. Ударной волной из поверхности выбило множество осколков, часть из которых попала в контейнер. В мае 2021-го OSIRIS-REx покинул окрестности астероида и направился к Земле с собранными образцами на борту. Приблизившись к нашей планете, аппарат выпустил капсулу с осколками, которая и приземлилась в пустыне штата Юта 24 сентября 2023-го.

Но сам аппарат на Землю не вернулся. Вместо этого он совершил маневр и отправился к другому астероиду, который называется Апофис. Попутно зонд поменял имя: на время выполнения второго этапа миссии он будет называться OSIRIS-APEX. Его прибытие на Апофис ожидается в апреле 2029 года, а пока исследователи будут изучать образцы, полученные с Бенну.

Почти наверняка нас ждут удивительные находки и научные открытия, но есть и еще один аспект исследований. Дело в том, что Бенну – потенциально опасный астероид. В конце XXII века, где-то между 2170 и 2200 годами, у него есть небольшой шанс столкнуться с Землей. Если это произойдет, сила взрыва будет эквивалентна 506 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. К слову, энергия взрыва ядерной бомбы над Хиросимой составляла от 13 до 18 килотонн. Информация, собранная OSIRIS-REx, и последующие исследования образцов могут помочь ученым решить, нужно ли пытаться сдвинуть астероид с орбиты, чтобы предотвратить столкновение. Надеемся, что ничего подобного не произойдет.

Хотя…