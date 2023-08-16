Под прикрытием: как гигантский "зонт" поможет спастись от глобального потепления

Астрофизики Гавайского университета в Маноа предлагают защитить Землю от излишнего солнечного излучения с помощью гигантского "зонта", закрепленного на массивном астероиде. Возможно ли это, рассуждает научный обозреватель Николай Гринько.



Про глобальное потепление сегодня знает практически каждый, а о причинах этого явления нам рассказывают все доступные источники. Человечество уже больше 100 лет использует ископаемое топливо и загрязняет атмосферу углеводородами, усиливающими парниковый эффект. Солнечное излучение нагревает поверхность планеты, при этом излишки тепла не рассеиваются.

Бороться с глобальным потеплением предлагают сразу двумя способами, и эксперты никак не придут к выводу, какой из них окажется более эффективным. Первый можно назвать "внутренним" – переход на альтернативные, чистые, возобновляемые источники энергии во всех существующих отраслях. Кажется, что это достаточно радикальный и действенный метод. Но на самом деле даже если с завтрашнего дня мы каким-то чудом прекратим выбрасывать в воду, почву и атмосферу все вредные вещества, это не приведет к мгновенному исправлению ситуации. Для того чтобы показатели планетарного нагрева хотя бы приблизились к цифрам "до промышленной эры", потребуются десятилетия, если не века.

Способ номер два – условно "внешний". Чтобы Земля перестала нагреваться, нужно каким-то образом ограничить количество солнечного излучения, достигающего поверхности планеты. Методы предлагаются порой просто фантастические: от распыления в стратосфере тысяч тонн мела до строительства на орбите гигантских зеркал. Гавайские ученые же предлагают развернуть в космосе огромный "зонт" из сверхлегкого материала – конструкция будет напоминать космический парус.

Чтобы конструкция не дрейфовала в пространстве, ее нужно на чем-то закрепить. В качестве такого "якоря" предложено использовать массивный астероид, расположенный в точке Лагранжа – так называют места в космосе, где силы гравитации Земли и Солнца компенсируют друг друга. В теории это позволит объекту оставаться на одном месте неограниченно долго. Привязав к неподвижному астероиду гигантский "парус", можно будет уменьшить количество света, попадающего на Землю. Согласно расчетам команды, если блокировать около 1,7% солнечной радиации, этого будет достаточно, чтобы остановить катастрофическое повышение глобальных температур.

С точки зрения физики такой способ действительно сработает – Земля, даже ненадолго оказываясь в тени, будет нагреваться меньше. Но есть и масса причин, по которым постройка космического "зонта" (по крайней мере сегодня) невозможна.



Начнем с того, что он получится очень тяжелым. Даже если изготовить такое полотно из графена (материала, который примерно в 100 раз легче воды), его масса окажется огромной – около 35 тысяч тонн. Даже самые мощные на сегодняшний день ракеты способны выводить на орбиту за один раз примерно 50 тонн полезной нагрузки. Это означает, что понадобится аж 700 запусков, во время каждого из которых будет сжигаться 500 тонн топлива.

Но и это еще не все: чтобы удержать полотно в точке Лагранжа, потребуется якорный астероид, масса которого должна быть не меньше 3,5 миллиона тонн. Да, такой космический булыжник не придется запускать с Земли ракетами, но его нужно будет найти, сместить с собственной орбиты, а затем отбуксировать в нужное место. К сожалению, человечество пока не обладает технологиями, способными провернуть такой трюк.

Одним словом, постройка космического "зонта" – это дело очень отдаленного будущего. Впрочем, технологии сегодня развиваются очень быстро, и есть надежда, что человечество приблизится к решению этой задачи относительно скоро. Например, лет через 500. Или даже 300.

Хотя...