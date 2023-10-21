Объект за 10 квинтиллионов долларов: почему ученых привлек астероид Психея

Агентство NASA с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy запустило исследовательский зонд к астероиду Психея. Весь путь космического аппарата займет около шести лет. Почему ученых заинтересовало именно это небесное тело, расскажет научный обозреватель Николай Гринько.



Астероид под названием Психея был открыт в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. К тому моменту ученым было известно всего 15 подобных небесных тел. Гаспарис именовал свое открытие Психеей – в честь богини души в образе стройной девушки с крыльями бабочки. Полтора века спустя выяснилось, что такое название не очень подходит: объект оказался настолько крупным и массивным, что на него приходится почти 1% массы всех тел пояса астероидов. Но обо всем по порядку.

В середине XX века астрономы, отслеживавшие Психею в мощные оптические телескопы, обнаружили, что цветом она очень похожа на железные метеориты, которые падали на Землю. Позже наблюдения с помощью радиотелескопов подтвердили эту догадку: астероид отражал радиоимпульсы намного сильнее, чем его соседи, а значит, он вполне мог оказаться состоящим из металла. Следующим этапом стало пристальное исследование орбиты Психеи. Обычно астероиды, попадая в поле тяготения другого небесного тела, слегка корректируют свою траекторию – тем сильнее, чем меньше их масса. Психея меняет орбиту крайне незначительно, что говорит о ее массивности.

Плотность большинства горных пород (например, гранита) составляет две-три тысячи килограммов на кубический метр. У воды этот показатель меньше и приближается к тысячи. А у металлов, наоборот, он гораздо выше. Например, плотность железа – почти восемь тысяч килограммов на кубический метр. Так вот, согласно расчетам, Психея почти целиком состоит из металла. А поскольку в основе ядра Земли – железо и никель, у исследователей возникла мысль, что этот астероид может оказаться обломком аналогичного ядра, когда-то принадлежавшего молодой планете. Чтобы провести исследования и проверить свои догадки, не отправляясь в космос, пришлось бы копать вглубь почти три тысячи километров. Вот почему ученым так интересна Психея – изучив ее, можно получить намного больше информации о строении Земли.



Впрочем, это всего лишь гипотеза, которая вполне может оказаться неверной. Но даже если так, Психея все равно содержит много металлов, в том числе и драгоценных, например золота. Есть даже примерный расчет: стоимость объекта составляет примерно 10 квинтиллионов (10 000 000 000 000 000 000) долларов. Конечно, никто не станет добывать там сырье и доставлять на Землю: на нынешнем этапе развития технологий это абсолютно невозможно, как и буксировка астероида к нам. И все равно Психея вызывает горячий интерес у ученых.

Миссия Psyche должна была стартовать еще год назад, но тогда возникли неполадки в программном обеспечении. Запуск пришлось перенести на 5 октября 2023 года, но вновь произошла поломка – на этот раз в одном из двигателей. И лишь 13 октября ракета SpaceX Falcon Heavy успешно стартовала к астероиду. Космический корабль направился к Марсу, мимо которого пролетит в мае 2026 года и, используя его гравитацию, развернется в сторону Психеи. К астероиду аппарат прибудет в августе 2029 года.

Затем целых два года зонд будет вращаться вокруг небесного тела, изучая его различными приборами. Контакта с поверхностью, и уж тем более забора проб миссией не предусмотрено. Но если на Психее обнаружится что-нибудь из ряда вон выходящее, к ней будет отправлен следующий космический аппарат. А со временем (кто знает?), может быть, мы сумеем доставить астероид к Земле, чтобы на многие века покрыть потребности человечества в ценных металлах.

Хотя…