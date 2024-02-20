Климатолог опроверг сообщения о рекордно жарком лете из-за Эль-Ниньо в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Явление Эль-Ниньо не способно повлиять на летнюю температуру в столице. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.

По его данным, оно может оказать влияние на Индонезию, Юго-Восточную Азию, Перу, Калифорнию и Эфиопию. При этом в основном будет затронута не температура, а режим выпадения осадков, объяснил эксперт.

Кокорин заметил, что сейчас вопрос воздействия явления на Россию исследуется. Он также предположил, что могут быть "слабенькие воздействия". По его словам, подобные возможные воздействия все равно гораздо меньше, чем обычная межгодовая изменчивость.

Ранее СМИ сообщали, что лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений из-за явления Эль-Ниньо. По словам синоптиков, уже в июне столбики термометров будут на семь градусов выше, чем климатическая норма.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что прошедший год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений в мире. Каждый месяц 2023 года был теплее, чем соответствующий месяц за весь период наблюдений, ведущихся с 1891 года, заметил он.

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