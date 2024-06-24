Желтый уровень опасности из-за ветра объявлен в столице на 26 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра на среду, 26 июня, указано на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о непогоде вступит в силу с 09:00 до 21:00. При этом, как уточнили метеорологи, местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что на текущей неделе в столице будут преобладать затоки с севера и из заполярных районов. Так, во вторник, 25 июня, воздух прогреется до 18–23 градусов. В среду и четверг, 26–27 июня, будет достаточно холодно: столбики термометров не превысят уровня 14–19 градусов. При этом с 25 по 27 июня город накроют небольшие дожди.

В свою очередь, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова обещала 25–27 градусную жару 1 июля. Она отметила, что потепление будет идти и за счет ночной температуры. Если раньше по ночам было от 9 до 14 градусов, то к середине недели минимальная температура в это время суток составит от 11 до 16 градусов, уточнила Позднякова и добавила, что атмосферное давление ожидается выше климатической нормы.

До этого сообщалось, что июнь 2024 года по количеству осадков в столице побил рекорд 1942 года и стал самым дождливым за всю историю наблюдений. По данным на 20 июня, в городе выпало 177,9 миллиметра осадков.

