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24 июня, 11:55

Общество

Потепление до 25 градусов ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В последнюю неделю июня температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет 25 градусов тепла. Однако вряд ли к выходным потеплеет до 33 градусов, заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом "360".

Согласно ее прогнозу, до конца июня в столичном регионе существенных осадков не будет. Лишь 30 июня местами может собраться небольшой кратковременный дождь. А 1 июля температура уже может превысить 25–27 градусов, указала синоптик.

Позднякова отметила, что потепление будет идти и за счет ночной температуры. Если раньше по ночам было от 9 до 14 градусов, то к середине недели минимальная температура в это время суток составит от 11 до 16 градусов, уточнила Позднякова и добавила, что атмосферное давление ожидается выше климатической нормы.

Эксперт подчеркнула, что погоду будет определять антициклон, находящийся над северо-западом европейской части РФ. Поэтому можно рассчитывать, что конец июня будет более комфортным с точки зрения осадков, уточнила специалист.

Позднякова также обратила внимание, что некоторые СМИ писали о возможном потеплении до 33 градусов в последнюю неделю июня. Она объяснила, что такая температура возможна только тогда, когда сначала идет адвекция теплого воздуха, а потом этот воздух еще и трансформируется при солнечной погоде.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о комфортной погоде, которая ожидается в Центральной России на текущей неделе.

"Наибольшая вероятность небольшого дождя – это среда (26 июня. – Прим. ред.), и то в центральных областях России с тяготением к востоку: Кострома, Ярославль, восток Московской области, может быть, Москву захватит, но это будет небольшой и непродолжительный дождь. Владимирская и Ивановская области, Рязанская область – может чуть-чуть покапать", – цитирует его RT.

Со слов синоптика, балтийский антициклон прикрывает центральные области страны, и температура 25 и 26 июня составит от 22 до 24 градусов. Затем, продолжил Шувалов, подрастет атмосферное давление до 750–752 миллиметров ртутного столба и температура повысится до 22–27 градусов.

"Это то, что мы будем иметь от Ярославля до Липецка и Воронежа к концу этой недели", – добавил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что скандинавское лето в Москве сменится субтропической жарой. По его прогнозу, к концу июня в столице потеплеет до 28–33 градусов, что на 5–6 градусов выше климатической нормы. Он также предупредил, что индекс ультрафиолетового излучения составит семь единиц.

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