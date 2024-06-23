Новости мира: в ряде стран Европы объявили наивысший уровень опасности из-за зноя

В Италии, Польше, Швейцарии и еще семи странах Европы объявлен наивысший уровень опасности из-за зноя. Люди попадают в больницы с тепловыми ударами.

В Италии обнаружили тела 34 мигрантов, утонувших при крушении лодки. В общей сложности на борту судна могли находиться 66 беженцев. После бедствия, предположительно, люди на протяжении нескольких дней оставались в открытом море.

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