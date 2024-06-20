Новости мира: Польша отменит выплаты за размещение украинских беженцев

С 1 июля Польша отменит выплаты местным жителям за размещение украинских беженцев, сообщают СМИ. Так, ранее владельцы жилья, которые пускали к себе постояльцев с Украины, получали по 40 злотых за человека в день (около 10 долларов). Также будут прекращены единоразовые выплаты украинцам в размере около 75 долларов.

Тем временем семь человек, включая подростка, пострадали при стрельбе в городе Филадельфия, США. Об этом сообщает местный телеканал. По данным следствия, три человека намеренно целились в толпу на улице. Подозреваемые смогли скрыться, несмотря на то, что их машина попала в объективы камер видеонаблюдения. Поиски нападавших продолжаются.

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