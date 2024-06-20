Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 13:45

Политика

Новости мира: Польша отменит выплаты за размещение украинских беженцев

Новости мира: Польша отменит выплаты за размещение украинских беженцев

Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам

Новости мира: США помогут израильским военным в наступлении на юге Ливана

Путин заявил, что Вьетнам стал популярным направлением для российских туристов

Товарооборот России и Вьетнама вырос на 8% по итогам 2023 года

Переговоры президентов России и Вьетнама стартовали в Ханое

ВС РФ сорвали попытку ВСУ укрепить свои передовые позиции

Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом

Визит Путина в Северную Корею завершился

Новости мира: в ООН Израиль обвинили в истреблении палестинцев

С 1 июля Польша отменит выплаты местным жителям за размещение украинских беженцев, сообщают СМИ. Так, ранее владельцы жилья, которые пускали к себе постояльцев с Украины, получали по 40 злотых за человека в день (около 10 долларов). Также будут прекращены единоразовые выплаты украинцам в размере около 75 долларов.

Тем временем семь человек, включая подростка, пострадали при стрельбе в городе Филадельфия, США. Об этом сообщает местный телеканал. По данным следствия, три человека намеренно целились в толпу на улице. Подозреваемые смогли скрыться, несмотря на то, что их машина попала в объективы камер видеонаблюдения. Поиски нападавших продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествиявидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика