Москвичам рассказали о погоде 25 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, 25 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что на этой неделе в столице будут преобладать затоки с севера и из заполярных районов. По его словам, в среду и четверг, 26–27 июня, будет достаточно холодно: столбики термометров не превысят уровня 14–19 градусов, а с 25 по 27 июня город накроют небольшие дожди.

