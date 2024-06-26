Июнь в Москве превысил норму по осадкам в 2,5 раза

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С начала июня в Москве выпало уже 260% месячной нормы осадков, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, 26 июня количество осадков прибавилось. На станции на ВДНХ с начала месяца зафиксировали до 201 миллиметра осадков. Синоптик напомнил, что максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений в июне отмечено в 1942 году – 173,6 миллиметра.

Вильфанд также рассказал, что в выходные в столице будет солнечно, тепло и без осадков. Уже в пятницу воздух в Москве прогреется до 27–29 градусов, а в субботу и воскресенье – до 29–31 градуса. Начало следующей недели, которое совпадет и с началом месяца, тоже будет жарким. Температура 1 и 2 июля составит около 30 градусов.

При этом специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что июль в Москве будет теплым и засушливым с недобором осадков на 30% до нормы. По его словам, месяц стартует с 30-градусной жары, но повышение температуры начнется уже 27 июня – до 25–27 градусов.

