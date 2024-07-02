02 июля, 14:08Город
Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию из-за жары
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию на центральных улицах и ключевых магистралях для охлаждения дорожного полотна и воздуха, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.
По его словам, в жаркую погоду горслужбы работают в усиленном режиме, кроме того, в этот период действует специальный регламент ухода за дорожным покрытием. Например, каждые три часа проводится полив проезжей части.
В ведомстве добавили, что регулярный полив в жаркие дни позволяет снизить уровень пластической деформации асфальта. Так, основная промывка дорожного покрытия летом проходит с 23:00 до 07:00, а дополнительные промывки проводят для устранения загрязнений на проезжей части.
Кроме того, в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Сотрудники КГХ поливают их рано утром или после 17:00 так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней – примерно на 30 сантиметров.
Помимо этого, из-за жары на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Также в такую погоду дается указание всем электросетевым организациям, чтобы они привели в готовность источники аварийного питания.
В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары до 16:00 среды, 3 июля. В связи с этим специалисты начали непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.
Москвичам посоветовали обзавестись влажными салфетками или протирать лицо платком, смоченным холодной водой. Также пить много прохладной воды и почаще отдыхать в тени.
Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары