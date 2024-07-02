Участники Дней культуры ОАЭ в Москве посоветовали носить легкую одежду в жару

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Танцоры и другие артисты Дней культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в жару советуют надевать легкую и удобную хлопковую одежду, которая закрывает от солнца руки и ноги, передает портал мэра и правительства Москвы.

Они порекомендовали обзавестись влажными салфетками или протирать лицо платком, смоченным холодной водой. Кроме того, важно пить много прохладной воды и почаще отдыхать в тени.

Одна из продавцов сувениров рассказала, что во время жары сотрудники ее лавки в обязательном порядке уходят в помещение или под навес. Многие владельцы магазинчиков также отметили важность правильного питания, так как длительный голод может усугубить состояние в жаркую погоду. Кроме того, необходимо носить головной убор и защищать кожу от прямых солнечных лучей.

Другая участница фестиваля, которая делает татуировки хной, добавила, что ее сограждане у себя на родине любят часто купаться в жаркую погоду. Однако она призвала быть осторожными в воде днем во время активного солнца, посоветовав пользоваться защитными кремами.

Собеседница уточнила, что в воде очень просто получить ожоги, поэтому важно следить за детьми, которые любят долго находиться в бассейнах и не замечают перегрева.

Помимо этого, не все считают, что московская погода в последние дни очень жаркая. Гости фестиваля из ОАЭ говорят, что к таким температурам давно привыкли. Москвичам же они порекомендовали недолго находиться на улице, особенно тем, кто плохо переносит жару.

Дни культуры ОАЭ открылись на Манежной площади в Москве 28 июня. Мероприятие продлится до 2 июля. Посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер в приветственной речи отметил, что дни культуры ОАЭ имеют важное культурное, познавательное и историческое значение, они нацелены на укрепление связей между народами двух стран.