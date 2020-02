Ночные регистрации брака впервые прошли в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Первые ночные регистрации брака прошли во Дворце бракосочетания № 1 в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

По словам молодоженов, о ночной дате они даже не думали, но были рады, узнав о такой возможности, поскольку планировали провести торжество именно в феврале. Они отметили, что сразу же решили подать заявление в Грибоедовский ЗАГС, где увидели свободное время на 2 февраля, в день "четырех двоек".

"Для нас это интересный опыт, и мы рады быть первыми молодоженами, которые расписались в ночное время", – поделились впечатлениями молодожены Александр и Татьяна.

Анастасия Ракова рассказала, что Грибоедовский ЗАГС считается самым популярным у молодоженов, в прошлом году там зарегистрировали брак свыше 5,6 тысячи пар.

Всего в течение 2 февраля 2020 года планируют заключить свой брак свыше 160 пар. В этот день работают Дворцы бракосочетания № 3 и № 5, а также Шипиловский и Гагаринский ЗАГСы.

С декабря 2019 года Дворец бракосочетания №1 стал работать в круглосуточном режиме. Кроме Грибоедовского, в топ-5 излюбленных ЗАГСов вошли Шипиловский, Кутузовский, Таганский и Чертановский.

Ранее были названы самые необычные композиции для свадебных церемоний в Москве. Самой популярной по-прежнему остается "Свадебный марш" Феликса Мендельсона, однако, помимо нее, молодожены заказывают главную тему из сериала "Игра престолов", песню Bitter Sweet Symphony группы The Verve, "Вечную любовь" Шарля Азнавура и песню The Beatles All You Need Is Love.