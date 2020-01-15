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Город

10:02

Более 6,5 тысячи пар поженились на новых столичных площадках

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В минувшем году более 6,5 тысячи пар сыграли свадьбу на новых столичных площадках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всего в 2019 году брак заключили около 83 тысяч пар. Чаще всего браки регистрировали москвичи в возрасте от 25 до 34 лет. При этом самый ранний возраст вступления в брак в столице составлял 16 лет, а самый поздний – 92 года у женщин и 97 лет у мужчин.

Ранее сообщалось, что в столице открыто 30 необычных площадок для регистрации брака. Наибольшее предпочтение москвичи отдают особнякам и башням делового центра "Москва-Сити".

В ноябре в столице открылась новая площадка для регистрации брака – на Центральном московском ипподроме. Церемонии бракосочетания будут проходить в колонном зале. После торжества у молодоженов будет возможность посетить трибуны, которые посещал Николай II.

Кроме того, более 300 пар подали заявления на регистрацию браков в столице 20 февраля 2020 года – в "день четырех двоек". Дата выпадает на четверг. В этот день все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, которые регистрируют браки, проведут церемонии.

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